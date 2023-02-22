Wprost: президент Польши Дуда перепутал украинских военных с российскими

Издание Wprost пишет, что оговорка президента Польши Анджея Дуды, который назвал украинских военных российскими, стала настоящим провалом.

В своей речи Анджей Дуда заявил, что украинский конфликт продолжается только за счет героизма российских солдат, имея ввиду ВСУ.

Польский президент также сообщил, что получил от президента США Джо Байдена несколько мудрых советов.

Ранее Анджей Дуда признался, что предложил Байдену переместить американское вооружение на территорию Польши.