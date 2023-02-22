Байден пришел на встречу с союзниками по НАТО с пеплом на лбу и упал на трапе самолета перед вылетом из Польши
2023-02-22 22:51
Во время встречи с представителями стран НАТО в Варшаве на лбу президента США Джо Байдена заметили темное пятно.
Вероятно, это был след от пепла, связанного с католической традицией, которую практикуют ежегодно в пепельную среду.
Перед вылетом из Польши американский президент споткнулся и упал, когда поднимался по трапу самолета.
Затем он встал, поднялся по трапу, помахал провожавшим и зашел в салон авиалайнера.
Опубликовано: Светлана Репина