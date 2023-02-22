Пожар произошёл на правительственном ядерном объекте Y-12 в США

Одно из зданий американского ядерного предприятия Y-12 было охвачено огнём, который быстро удалось потушить.

Пресс-служба ядерного объекта Y-12 в американском штате Теннеси уведомляет, что 22 февраля в одном из производственных помещений данного предприятия возник пожар, который был оперативно локализован и полностью потушен местными сотрудниками при поддержке пожарных.

Вместе с тем в пресс-релизе Y-12 уточняется, что в результате инцидента утечки радиации на объекте не произошло, ввиду чего все ограничения на предприятии сняты для продолжения его работы в штатном режиме.

Известно, что американский объект Y-12 заработал в Теннеси в 1943 году и подчиняется Минэнерго Соединённых Штатов, занимаясь сферой обеспечения военно-ядерного сдерживания, хранением ядерных материалов, а также заправкой реакторов.