Издание Newsweek опубликовало материал Элли Кук, которая утверждает, что заявления Зеленского по поводу Крыма вызвали раскол в США.

Ранее президент Украины заявил, что Запад должен обеспечить ВСУ оружием для захвата Крымского полуострова.

Некоторые американские политики считают попытки Украины вернуть Крым настоящим безумием и гарантированным поводом эскалации конфликта.

В то же время другие представители политических кругов США настаивают на том, что возвращение Крыма в состав Украины сыграет очень важную роль.