La Repubblica: Берлускони резко ответил на слова Зеленского о том, что «его дом никогда не бомбили»

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за его слов о том, что дом итальянского политика никогда не бомбили.

86-летний Берлускони напомнил, что с 1936 года жил в Милане, который в августе 1943 бомбила британская авиация.

Тогда в городе погибло около 2 тыс. человек, было разрушено около 14 тыс. зданий. Когда бомба упала на улице, где жила семья Берлускони, они уехали из города.

Итальянский политик подчеркнул, что Владимир Зеленский, который поверг свою страну в войну, ничего не знает о нем.