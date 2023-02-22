6 растений могут контролировать гипертонию и диабет
Диабет и высокое кровяное давление являются одними из самых распространенных заболеваний.
Базилик:
Тулси или базилик незаменим при гипертонии. Эвгенол, присутствующий в нем, борется с веществами, которые сужают кровеносные сосуды, тем самым помогает снизить давление.
Чеснок:
Чеснок не только придает вкус еде, а и имеет много полезных для здоровья свойств. Он обладает способностью снижать артериальное давление, поскольку увеличивает количество оксида азота в теле. Вещество также расслабляет и расширяет кровеносные сосуды.
Корица:
Корица - часто используемая пряность и чрезвычайно полезна для снижения давления. Исследование, проведенное на грызунах, показало, что экстракт корицы снижает как внезапное, так и длительное повышение АД.
Куркума:
Куркумин в составе куркумы контролирует уровень сахара в крови и предотвращает возникновение диабета. Люди с преддиабетом, принимающие капсулы куркумина ежедневно, смогли отодвинуть наступление диабета на весь период длительного исследования.
Пажитник:
Пажитник считается мощным средством контроля уровня сахара в крови. Исследование показало, что употребление 10 граммов семян пажитника, намоченных в воде, помогает в борьбе с диабетом 2 типа.
Имбирь:
Имбирь давно используется в качестве лекарственной и пищевой добавки. Корень помогает улучшить пищеварение и снизить уровень сахара в крови. Экстракт имбиря обладает антигипергликемическим действием. Это помогает снизить общий холестерин в сыворотке, триглицериды и повысить уровень хорошего холестерина. Диабет часто вызывает кислотный рефлюкс, а имбирь успокаивает пищеварительный тракт.
Опубликовано: Ангелина Крент