Сеймур Херш рассказал о секретных операциях США и Норвегии со времен Вьетнамской войны

Журналист Сеймур Херш в статье для Substack пишет, что со времен Вьетнамской войны США и Норвегия проводят совместные секретные операции.

По его словам, норвежские военно-морские силы давно сотрудничают с американской разведкой, но подробности этого взаимодействия не разглашаются.

Херш уточнил, что именно эта совместная работа пять месяцев назад привела к взрывам на «Северных потоках».

Он также пояснил, что еще в 1964 году представители ВМС Норвегии говорили о сотрудничестве с ЦРУ и проведении совместных операций с американцами рядом со Вьетнамом.