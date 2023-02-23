Сеймур Херш рассказал о секретных операциях США и Норвегии со времен Вьетнамской войны
2023-02-23 00:00
Журналист Сеймур Херш в статье для Substack пишет, что со времен Вьетнамской войны США и Норвегия проводят совместные секретные операции.
По его словам, норвежские военно-морские силы давно сотрудничают с американской разведкой, но подробности этого взаимодействия не разглашаются.
Херш уточнил, что именно эта совместная работа пять месяцев назад привела к взрывам на «Северных потоках».
Он также пояснил, что еще в 1964 году представители ВМС Норвегии говорили о сотрудничестве с ЦРУ и проведении совместных операций с американцами рядом со Вьетнамом.
Опубликовано: Светлана Репина