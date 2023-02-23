Россия сообщила США о планах по испытанию межконтинентальной баллистической ракеты
2023-02-23 00:10
Перед визитом Джо Байдена в США Россия уведомила Соединенные Штаты, что планирует испытания межконтинентальной баллистической ракеты.
О получении американской стороной такого уведомления рассказала представитель пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, уведомление поступило в рамках процедур договора СНВ-3 в минувшие выходные.
Ранее телеканал CNN сообщил о запуске российской межконтинентальной баллистической ракеты, отметив, что он оказался неудачным.
Опубликовано: Светлана Репина