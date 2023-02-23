Ученые Австралийского университета нашли неизвестную ранее структуру внутри ядра Земли

Исследования ученых Австралийского национального университета показали, что внутри ядра Земли находится структура, состоящая из никеля и железа.

Ее диаметр составляет порядка 1350 км, а сама она разогрета до температуры, которая характерна для поверхности Солнца.

Ранее считалось, что ядро Земли – это единая структура, но последние данные опровергают эту гипотезу.

Обнаружить новую структуру ученым помог анализ движений грунта и составление сейсмограмм от сильнейших землетрясений последнего десятилетия.