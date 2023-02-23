Путин: в этом году начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет «Циркон»

Президент России Владимир Путин заявил, что в нынешнем году начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».

Он также анонсировал поступление в российские ВМФ атомного подводного крейсера «Император Александр III».

По словам российского президента, после этого доля современной техники и вооружений в морских ядерных стратегических силах составит 100%.

Владимир Путин сообщил, что в России будут уделять особое внимание укреплению ядерной триады.