Путин: в этом году начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет «Циркон»
2023-02-23 01:48
Президент России Владимир Путин заявил, что в нынешнем году начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».
Он также анонсировал поступление в российские ВМФ атомного подводного крейсера «Император Александр III».
По словам российского президента, после этого доля современной техники и вооружений в морских ядерных стратегических силах составит 100%.
Владимир Путин сообщил, что в России будут уделять особое внимание укреплению ядерной триады.
Опубликовано: Светлана Репина