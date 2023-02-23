Военный аналитик Прохватилов: у 90% ядерного арсенала США истекает срок годности

Владимир Прохватилов, занимающий должность старшего научного сотрудника в Академии военных наук, заявил, что вскоре США лишатся 90% своего ядерного арсенала.

Он пояснил, что это произойдет из-за истечения срока годности ядерных боеголовок, которыми располагают Соединенные Штаты.

Вторая причина – отсутствие возможности производства нового оружия такого типа в США.

Прохватилов отметил, что у 3800 американских ядерных боеголовок заканчивается срок годности. Который составляет 30-40 лет.