Sky News Australia: Байден приехал в Киев не ради Зеленского и Украины

В эфире Sky News Australia прозвучали слова журналистки из США Мегин Келли об истинных причинах визита Джо Байдена на Украину.

По ее словам, американский президент приехал в Киев не ради Украины или президента Зеленского.

Келли утверждает, что основной целью Джо Байдена было повышение собственных рейтингов, которые заметно упали в последнее время.

Она отметила, что президент США поучаствовал в фотосессии в Киеве, пытаясь перечеркнуть этим ряд недавних нелестных репортажей в СМИ.