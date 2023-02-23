Bloomberg: Германии удалось пережить зиму без российского газа
2023-02-23 03:09
Агентство Bloomberg сообщает, что эту зиму Германия пережила без поставок российского газа.
По информации агентства, энергоноситель из России был заменен топливом из Нидерландов и Норвегии, поступающим по трубопроводу.
Свою роль сыграли также поставки угля и сжиженного газа. Однако в следующем сезоне у Германии могут возникнуть проблемы.
Основным источником для ФРГ мог бы стать сжиженный газ, но строительство терминалов без долгосрочных контрактов не даст нужного эффекта.
В ближайшие 3 года увеличения мировых объемов СПГ не ожидается, зато прогнозируется существенный рост конкуренции за энергоносители.
Опубликовано: Светлана Репина