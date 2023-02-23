Bloomberg: Германии удалось пережить зиму без российского газа

Агентство Bloomberg сообщает, что эту зиму Германия пережила без поставок российского газа.

По информации агентства, энергоноситель из России был заменен топливом из Нидерландов и Норвегии, поступающим по трубопроводу.

Свою роль сыграли также поставки угля и сжиженного газа. Однако в следующем сезоне у Германии могут возникнуть проблемы.

Основным источником для ФРГ мог бы стать сжиженный газ, но строительство терминалов без долгосрочных контрактов не даст нужного эффекта.

В ближайшие 3 года увеличения мировых объемов СПГ не ожидается, зато прогнозируется существенный рост конкуренции за энергоносители.