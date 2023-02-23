США не намерены поддерживать Украину бесконечно

Как сообщается в Reuters, Америка заявила о том, что ее помощь украинской стороне не может продолжаться безгранично.

Анонимный официальный источник из числа представителей администрации Соединенных Штатов заверил: ресурсы поддержки ВСУ не безграничны.

Далее американский политик добавил, что Белый дом рассчитывает на быстрое завершение военного конфликта между Украиной и Россией.

В то же время значительная часть американских граждан и многие политики США уже не поддерживают масштабную помощь Киеву со стороны Белого домм.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, который был проведен 6-13 февраля этого года, свыше 4 тыс. американцев не настроены поддерживать Украину в военном конфликте.

Таким образом, уровень общественной поддержки Киева в США снизился с 73% до 58%, если сравнивать с апрелем 2022 года. В 2024 году в Соединенных Штатах пройдут выборы президента.

В связи с этим военные поставки Украине в ближайшем будущем вызовут еще более острую полемику в политических кругах.