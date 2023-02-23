Намерение Киева вернуть себе Крым вызвало раскол среди граждан США
Об этом проинформировали в Newsweek, поделившись результатами эксклюзивного опроса. О настроениях американских граждан рассказала журналист Элли Кук в материале для этого издания.
Как известно Владимир Зеленский не раз заявлял инициативу вызволить Крым из-под власти России. Его намерения поддержала администрация Байдена.
16 февраля заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд высказалась по этому вопросу: "Украина не будет в безопасности, если Крым, как минимум, не будет демилитаризован".
Россия выступила в ответ с обвинением в адрес Белого дома в подстрекательстве киевского режима "к дальнейшей эскалации войны".
Однако внутри Америки мнения по крымскому вопросу разделились.
Для издания Newsweek был проведен эксклюзивный опрос, который показал, что лишь 28% из числа опрошенных поддерживают намерение Киева вернуть себе Крым и все утраченные с 2014 г. территории, не дожидаясь мирных переговоров.
46% респондентов считают, что возвращению подлежат земли, потерянные с февраля 2022 года. 27% граждан затруднялись дать ответ по этому вопросу.
Опрос прошел 19 февраля этого года с участием 1500 человек, имеющих избирательное право в США. 39% людей уверены, что США должны поддержать Украину в намерении вернуть Крым.
18% граждан против попыток Киева сохранить себе полуостров.
Опубликовано: Храмова Оксана
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