Об этом проинформировали в Newsweek, поделившись результатами эксклюзивного опроса. О настроениях американских граждан рассказала журналист Элли Кук в материале для этого издания.

Как известно Владимир Зеленский не раз заявлял инициативу вызволить Крым из-под власти России. Его намерения поддержала администрация Байдена.

16 февраля заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд высказалась по этому вопросу: "Украина не будет в безопасности, если Крым, как минимум, не будет демилитаризован".

Россия выступила в ответ с обвинением в адрес Белого дома в подстрекательстве киевского режима "к дальнейшей эскалации войны".

Однако внутри Америки мнения по крымскому вопросу разделились.

Для издания Newsweek был проведен эксклюзивный опрос, который показал, что лишь 28% из числа опрошенных поддерживают намерение Киева вернуть себе Крым и все утраченные с 2014 г. территории, не дожидаясь мирных переговоров.

46% респондентов считают, что возвращению подлежат земли, потерянные с февраля 2022 года. 27% граждан затруднялись дать ответ по этому вопросу.

Опрос прошел 19 февраля этого года с участием 1500 человек, имеющих избирательное право в США. 39% людей уверены, что США должны поддержать Украину в намерении вернуть Крым.

18% граждан против попыток Киева сохранить себе полуостров.