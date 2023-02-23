Галузин: если Запад и Киев сложат оружие, Россия согласится на мирные переговоры

Об этом в четверг 23 февраля сообщили в информационном агентстве ТАСС. Михаил Галузин допускает возможность переговоров, если выдвинутое условие будет соблюдено.

Михаил Галузин, заместитель главы МИД России, считает возможными переговоры с Украиной, но при одном условии. Западные страны и Киев должны сложить оружие и перестать обстреливать российские города.

Только после этого, по словам Галузина, "можно будет вести обсуждение на базе новых геополитических реалий".

Ранее Дмитрий Песков отметил, что Запад не проявляет готовности к мирным соглашениям по украинскому вопросу.

Глава Украины Владимир Зеленский в октябре прошлого года подписал указ, запрещающий переговоры с Россией, и заверил, что не желает поддерживать контакты с Владимиром Путиным.