Гурулев предложил не «заморачиваться» и взять Киев, и, если надо оставить там руины

Депутат Андрей Гурулев предложил, как уладить конфликт между Минобороны России и ЧВК «Вагнер» о нехватке боеприпасов.

Генерал отметил, что сегодня нет времени разжигать внутренние конфликты, а необходимо действовать под конкретные цели.

«Если ЧВК идет, то давайте им ресурсы, идут под Угледаром наши силы — туда ресурсы», — призвал Гурулев.

Он отметил также, что несмотря на последовательное выполнение задач СВО остаются также очевидные цели, как к примеру ставка киевского режима.

«Если ставим задачу на Киев, то пусть будет так. Да, Киев — мать городов русских. Но если надо там оставить руины, чтобы стоял русский флаг, то к этому надо идти. Все воюют так, почему мы заморачиваемся?», - отметил военный политик.

Ранее между ЧВК «Вагнера» и российским военным командованием возник конфликт из-за снабжения боеприпасами.