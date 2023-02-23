Гурулев предложил не «заморачиваться» и взять Киев, и, если надо оставить там руины
Депутат Андрей Гурулев предложил, как уладить конфликт между Минобороны России и ЧВК «Вагнер» о нехватке боеприпасов.
Генерал отметил, что сегодня нет времени разжигать внутренние конфликты, а необходимо действовать под конкретные цели.
«Если ЧВК идет, то давайте им ресурсы, идут под Угледаром наши силы — туда ресурсы», — призвал Гурулев.
Он отметил также, что несмотря на последовательное выполнение задач СВО остаются также очевидные цели, как к примеру ставка киевского режима.
«Если ставим задачу на Киев, то пусть будет так. Да, Киев — мать городов русских. Но если надо там оставить руины, чтобы стоял русский флаг, то к этому надо идти. Все воюют так, почему мы заморачиваемся?», - отметил военный политик.
Ранее между ЧВК «Вагнера» и российским военным командованием возник конфликт из-за снабжения боеприпасами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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