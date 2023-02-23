Александр Лукашенко поздравил защитников Отечества с праздником

2023-02-23 08:20

Белорусский президент выступил с поздравлением в адрес защитников Отечества в день 105-летия Вооруженных сил Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе лидера государства.

Президент высказал слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, вознес "доблесть и стойкость воинов-интернационалистов", отметил "патриотизм и самоотверженность военнослужащих современной белорусской армии".

Глава Беларуси упомянул о достойном техническом оснащении Вооруженных Сил и подчеркнул, что белорусская армия "была и остается истинно народной".

Опубликовано: Храмова Оксана








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