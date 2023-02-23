Александр Лукашенко поздравил защитников Отечества с праздником

Пентагон опубликовал фото сбитого китайского шара, которое сделал самолет-разведчик за сутки до его уничтожения

Пилот U-2, летевший высоко над китайским аэростатом-шпионом, сфотографировал большой белый шар крупным планом всего за день до того, как ВВС сбили его у побережья Южной Каролины.

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