Александр Лукашенко поздравил защитников Отечества с праздником
Белорусский президент выступил с поздравлением в адрес защитников Отечества в день 105-летия Вооруженных сил Беларуси.
Об этом сообщили в пресс-службе лидера государства.
Президент высказал слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, вознес "доблесть и стойкость воинов-интернационалистов", отметил "патриотизм и самоотверженность военнослужащих современной белорусской армии".
Глава Беларуси упомянул о достойном техническом оснащении Вооруженных Сил и подчеркнул, что белорусская армия "была и остается истинно народной".
Опубликовано: Храмова Оксана
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