На телеэкраны возвращается ведущая шоу «Слабое звено» Мария Киселева, но в новой передаче

СТС запускает новую передачу с подобной тематикой под названием "На выход!". Первый выпуск состоится уже 8 марта.

Знаменитая синхронистки Мария Киселева, которую зрители полюбили и как ведущую шоу "Слабое звено", опять появится на экранах.

Как сообщает КП, СТС запускает новую передачу с подобной тематикой - под названием "На выход!". Зрители уже забросали Марию Киселеву комплиментами. Они заявили, что 48-летняя ведущая не изменилась за последние годы и даже стала выглядеть лучше.

Мне одно время часто говорили: "Мария, вы за эти двадцать пять лет совсем не изменились!" По-моему, прекрасный комплимент. Также для меня комплимент — когда говорят, что нравится результат моей работы. Будь это съёмка программы, спектакль, результат спортсменок моей школы либо законопроект, - говорит Киселева.

Премьера телеигры «На выход!» запланирована на 8 марта шоу выйдет в 20:00 на СТС.

Сюжет передачи такой: восемь героев, которые не знают друг друга, в студии на время они становятся одной командой. Их объединяет общее желание унести домой максимум премиальных - приз в 400 000 рублей.

После каждого раунда слабейший уходит. Перед финальным поединком останется всего двое участников. В финале игры телеведущая задаёт по пять пар вопросов.

Участник, который даст больше правильных ответов, выйдет в победители.