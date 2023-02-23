На телеэкраны возвращается ведущая шоу «Слабое звено» Мария Киселева, но в новой передаче
СТС запускает новую передачу с подобной тематикой под названием "На выход!". Первый выпуск состоится уже 8 марта.
Знаменитая синхронистки Мария Киселева, которую зрители полюбили и как ведущую шоу "Слабое звено", опять появится на экранах.
Как сообщает КП, СТС запускает новую передачу с подобной тематикой - под названием "На выход!". Зрители уже забросали Марию Киселеву комплиментами. Они заявили, что 48-летняя ведущая не изменилась за последние годы и даже стала выглядеть лучше.
Мне одно время часто говорили: "Мария, вы за эти двадцать пять лет совсем не изменились!" По-моему, прекрасный комплимент.
Также для меня комплимент — когда говорят, что нравится результат моей работы. Будь это съёмка программы, спектакль, результат спортсменок моей школы либо законопроект, - говорит Киселева.
Премьера телеигры «На выход!» запланирована на 8 марта шоу выйдет в 20:00 на СТС.
Сюжет передачи такой: восемь героев, которые не знают друг друга, в студии на время они становятся одной командой. Их объединяет общее желание унести домой максимум премиальных - приз в 400 000 рублей.
После каждого раунда слабейший уходит. Перед финальным поединком останется всего двое участников. В финале игры телеведущая задаёт по пять пар вопросов.
Участник, который даст больше правильных ответов, выйдет в победители.
Опубликовано: Светлана Гарусева
-
-
-
Тарас Медведев
Постпред Беларуси в ООН призвал к немедленным переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, без всяких предварительных условий
Беларусь всегда выступала за мирное разрешение конфликта на Донбассе, напомнил на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН белорусский постпред.Подробнее...
-
-
Тарас Медведев
Пентагон опубликовал фото сбитого китайского шара, которое сделал самолет-разведчик за сутки до его уничтожения
Пилот U-2, летевший высоко над китайским аэростатом-шпионом, сфотографировал большой белый шар крупным планом всего за день до того, как ВВС сбили его у побережья Южной Каролины.Подробнее...