В Таджикистане случилось землетрясение магнитудой 7,3 балла

2023-02-23 09:07

Подземные толчки зафиксированы на границе с китайской провинцией Синьцзян. Об этом сообщили в агентстве "Минск-Новости".

Землетрясение в Таджикистане произошло 23 февраля на территории, граничащей с китайской провинцией Синьцзян. Магнитуда составила 7,3 балла.

Очаг располагался на глубине 10 км, расстояние от границы с Китаем - 82 км. Колебания земли ощущались в Казахстане, в Алма-Ате мощность толчков равнялась 2-3 баллам.

В Ташкенте ощутили землетрясение магнитудой 3-4.

Опубликовано: Храмова Оксана








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