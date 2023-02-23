В Таджикистане случилось землетрясение магнитудой 7,3 балла
Подземные толчки зафиксированы на границе с китайской провинцией Синьцзян. Об этом сообщили в агентстве "Минск-Новости".
Землетрясение в Таджикистане произошло 23 февраля на территории, граничащей с китайской провинцией Синьцзян. Магнитуда составила 7,3 балла.
Очаг располагался на глубине 10 км, расстояние от границы с Китаем - 82 км. Колебания земли ощущались в Казахстане, в Алма-Ате мощность толчков равнялась 2-3 баллам.
В Ташкенте ощутили землетрясение магнитудой 3-4.
Опубликовано: Храмова Оксана
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