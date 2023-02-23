В Иркутской области произошло землетрясение мощностью 4,7 баллов

Подземные толчки выявлены около населенного пункта Алыгджер Нижнеудинского района. Об этом проинформировали в главном региональном управлении МЧС.

Как сообщается в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре, магнитуда колебаний составила 4,7 балла. Сведения опубликованы РИА Новости.

В подразделении МЧС подтвердили, что землетрясение случилось в 21 километре от Алыгджера и в 323 километрах от Канска.

Ближе к эпицентру мощность толчков достигала 6,3 балла. Глубина залегания очага - 10 километров. Пострадавших не обнаружено, разрушений тоже нет.