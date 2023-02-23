Джиган признался, что у него есть психологические проблемы
Рэпер заявил, что будет залечивать раны в голове. Все время он отдает музыке и спорту, а с семьей пока находится на дистанции.
После непонятной истории с избиением в период отдыха и расставанием с женой Оксаной Самойловой Джиган признался, что занялся решением своих психологических проблем, сообщает Рrozvezd.
Дальше буду залечивать свои раны, раны в голове, - загадочно написал он поклонникам.
По словам рэпера, он сейчас активно занимается музыкой и спортом. Про отношения с женой сказал коротко - мол, все в порядке.
Издание уточняет, что единственный сын Джигана Давид при этом отметил свой день рождения без папы.
Певца на детский праздник просто не позвали. Оксана Самойлова намекнула, что есть проблемы в отношениях, однако в подробности вдаваться не стала.
Последнее совместное фото рэпера с семьей датировано 9 февраля. После этого певец в окружении близких уже не появлялся.
Опубликовано: Светлана Гарусева