Джиган признался, что у него есть психологические проблемы

Рэпер заявил, что будет залечивать раны в голове. Все время он отдает музыке и спорту, а с семьей пока находится на дистанции.

После непонятной истории с избиением в период отдыха и расставанием с женой Оксаной Самойловой Джиган признался, что занялся решением своих психологических проблем, сообщает Рrozvezd.

Дальше буду залечивать свои раны, раны в голове, - загадочно написал он поклонникам.

По словам рэпера, он сейчас активно занимается музыкой и спортом. Про отношения с женой сказал коротко - мол, все в порядке.

Издание уточняет, что единственный сын Джигана Давид при этом отметил свой день рождения без папы.

Певца на детский праздник просто не позвали. Оксана Самойлова намекнула, что есть проблемы в отношениях, однако в подробности вдаваться не стала.

Последнее совместное фото рэпера с семьей датировано 9 февраля. После этого певец в окружении близких уже не появлялся.