Польские саперы были направлены на территорию Украины для разминирования

Wirtualna Polska сообщила о секретной операции по разминировании на Украине, проведенной польскими саперами.

На Украину прибыл отряд польских саперов, чтобы провести операцию по разминированию территорий. Помощь Польши понадобилась Киеву из-за нехватки специалистов такого профиля у ВСУ.

В прошлом году украинцы попросили помощи у стран - членов антитеррористических подразделений Евросоюза. Согласие дала только Польша.

Об этом сообщается в польском издании Wirtualna Polska.

В состав Гуманитарного отряда полиции Польши вошли 98 офицеров контртеррористических подразделений, "члены боевых групп", а также фельдшеры.

Работы по разминированию проводились "в окрестностях Киева, Днепра и других местах".

Ранее Жозеп Боррель заявил о передаче украинской стороне €25 млн с для проведения работ по разминированию территории.