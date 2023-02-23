Состояние здоровья Костомарова на 23 февраля

Фигурист Роман Костомарова находится в критическом состоянии. В немецкую клинику его перевозить не стали, так как организм знаменитости может не вынести перелет.

На 23 февраля фигурист Роман Костомарова находится в критическом состоянии.

Переводить в клинику в Германии звезду ледовых шоу не стали, так как его организм может не вынести перелет.

Ужасное состояние знаменитости обусловлено тем, что у него поражена часть мозга, что стало следствием инсультов, которые произошли один за одним.

Медики утверждают, что смертность в таких случаях составляет от 60 до 90 %.