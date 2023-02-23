Состояние здоровья Костомарова на 23 февраля
2023-02-23 10:34
Фигурист Роман Костомарова находится в критическом состоянии. В немецкую клинику его перевозить не стали, так как организм знаменитости может не вынести перелет.
На 23 февраля фигурист Роман Костомарова находится в критическом состоянии.
Переводить в клинику в Германии звезду ледовых шоу не стали, так как его организм может не вынести перелет.
Ужасное состояние знаменитости обусловлено тем, что у него поражена часть мозга, что стало следствием инсультов, которые произошли один за одним.
Медики утверждают, что смертность в таких случаях составляет от 60 до 90 %.
Опубликовано: Наталья Гончарова