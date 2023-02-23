Испанский премьер-министр Санчес прибыл в Киев на встречу с Зеленским
2023-02-23 11:11
Премьер-министр Испании Педро Санчес находится в Киеве для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает офис испанского лидера.
Испания накануне визита пообещала Украине шесть основных боевых танков Leopard 2A4 немецкого производства.
Поставка ожидается в конце марта или начале апреля.
В своем заявлении правительство Испании отметило, что рассматривает вопрос об увеличении количества поставляемых тяжелых вооружений.
Опубликовано: Тарас Медведев