Испанский премьер-министр Санчес прибыл в Киев на встречу с Зеленским

2023-02-23 11:11

Премьер-министр Испании Педро Санчес находится в Киеве для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает офис испанского лидера.

Испания накануне визита пообещала Украине шесть основных боевых танков Leopard 2A4 немецкого производства.

Поставка ожидается в конце марта или начале апреля.

В своем заявлении правительство Испании отметило, что рассматривает вопрос об увеличении количества поставляемых тяжелых вооружений.

Опубликовано: Тарас Медведев








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