Apple подарила сотрудникам с 10-летним стажем по куску алюминия и записке с автографом Тима Кука

Кроме того, подарочный комплект для ветеранов компании включал тряпки для полировки стоимостью 19 долларов.

Сегодня в Америке работники реже остаются у одного работодателя на десять лет и тем более на всю свою карьеру. Потому многие компании на большие трудовые годовщины по-прежнему дарят сотрудникам подарки.

В Apple сотрудникам с 10-летним стажем также вручили подарки. Сувенир представляет собой здоровенный квадратный кусок алюминия с огромным логотипом Apple из нержавеющей стали на нем.

К нему прилагается записка с подписью главы корпорации Тима Кука внизу, которая гласит:

Поздравляю с достижением этого знаменательного момента. Проделанная вами работа, вызовы, с которыми вы столкнулись, и прорывы, которые вы сделали возможными, — все это вносит глубокий и долговременный вклад в миссию Apple по изменению мира к лучшему. От имени всех сотрудников Apple благодарю вас за все, что вы привносите в наше совместное путешествие.

В набор также входит салфетка для полировки стоимостью в 19 долларов.

В записке от Apple на упаковке говорится, что подарок изготовлен из того же алюминия серии 6000, который используется для изготовления продукции компании.

На боковой стороне блока есть цифра 10, обозначающая годовщину, а также имя сотрудника и дата, когда они отметили 10-летие в компании.