Apple подарила сотрудникам с 10-летним стажем по куску алюминия и записке с автографом Тима Кука
Кроме того, подарочный комплект для ветеранов компании включал тряпки для полировки стоимостью 19 долларов.
Сегодня в Америке работники реже остаются у одного работодателя на десять лет и тем более на всю свою карьеру. Потому многие компании на большие трудовые годовщины по-прежнему дарят сотрудникам подарки.
В Apple сотрудникам с 10-летним стажем также вручили подарки. Сувенир представляет собой здоровенный квадратный кусок алюминия с огромным логотипом Apple из нержавеющей стали на нем.
К нему прилагается записка с подписью главы корпорации Тима Кука внизу, которая гласит:
Поздравляю с достижением этого знаменательного момента.
Проделанная вами работа, вызовы, с которыми вы столкнулись, и прорывы, которые вы сделали возможными, — все это вносит глубокий и долговременный вклад в миссию Apple по изменению мира к лучшему.
От имени всех сотрудников Apple благодарю вас за все, что вы привносите в наше совместное путешествие.
В набор также входит салфетка для полировки стоимостью в 19 долларов.
В записке от Apple на упаковке говорится, что подарок изготовлен из того же алюминия серии 6000, который используется для изготовления продукции компании.
На боковой стороне блока есть цифра 10, обозначающая годовщину, а также имя сотрудника и дата, когда они отметили 10-летие в компании.
Опубликовано: Светлана Гарусева