В каких странах мира официально отмечают День защитника Отечества

Условно можно разделить государства, где празднуют День защитника Отечества, на признанные страны и непризнанные республики.

Белоруссия.

Помимо РФ праздник вполне ожидаемо празднуют в Белоруссии. Причем делают это часто совместно с российскими военнослужащими. При этом иногда на местном уровне проводятся парады, в том числе авиационные. А в крупных городах звучит салют.

Таджикистан.

В Таджикистане памятная дата 23 февраля – это не только День защитника, но и день образования Вооруженных Сил. Официальным праздник стал в 1993 году, во время боевых действий в Гражданском конфликте. Указ об образовании ВС был подписан 18 февраля, но днем праздника выбрали именно 23 февраля. Думаю, это было сделано, чтобы близкие по датам события не пересекались. Тогда даже был проведен военный парад.

Киргизия.

В Киргизии День защитника Отечества 23 февраля, как и в России – нерабочий день. В этот день подразделения столичного гарнизона осуществляют торжественное построение и парадом проходят по центральной площади страны.

Непризнанные республики.

Помимо этих признанных в ООН стран официально 23 февраля отмечают еще в четырех непризнанных республиках. Это ПМР (Приднестровье), Южная Осетия, территория ДНР и ЛНР.