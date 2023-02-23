Обойти Tesla: Mercedes-Benz объединился с Google, чтобы повысить программные функции авто

В 2022 году выручка компании от программного обеспечения составила более миллиарда евро. Ожидается, что к 2030 году эта цифра вырастет еще больше.

Mercedes-Benz заявил, что объединился с Google в области навигации и будет предлагать "суперкомпьютерную производительность" в каждом автомобиле.

Автопроизводитель считает, что это поможет ему конкурировать с Tesla и китайскими новичками.

Новые и старые автопроизводители стремятся соответствовать программным функциям, впервые разработанным Tesla и повышающим характеристики автомобиля - запас заряда батареи и возможности самостоятельного вождения на расстоянии.

Немецкий автопроизводитель согласился на партнерство с компанией Nvidia Corp, чтобы снизить первоначальные затраты на покупку дорогих мощных полупроводников.

Но авто с пакетом дополнительных опций, которые включают лидарные датчики и другое оборудование для автоматизированного вождения "уровня 3", получат только те клиенты, которые оплатят эти опции, - уточнил исполнительный директор компании Ола Келлениус.

Производитель датчиков для самостоятельного вождения Luminar Technologies Inc, в котором Mercedes владеет небольшой долей, заявил, что заключил многомиллиардную сделку с Mercedes-Benz по интеграции датчиков в широкий спектр автомобилей.

В итоге акции Luminar выросли более чем на 25%.

В 2022 году выручка компании от программного обеспечения составила более миллиарда евро. Ожидается, что к 2030 году эта цифра вырастет еще больше, так как компания намерена выпустить свою новую операционную систему MB.OS.

Мы придерживаемся осторожного подхода, потому что никто не знает, насколько велик этот потенциальный золотой запас на данном этапе, - заявил Келлениус.

Mercedes подчеркивает: сотрудничество с Google позволит ей предоставлять информацию о дорожном движении и автоматическое изменение маршрута в своих автомобилях.