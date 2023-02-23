Таинственный, большой металлический шар был обнаружен на пляже в Японии

На этой неделе на пляже в городе Хамамацу, Япония, был найден таинственный железный шар шириной почти 5 футов.

Чиновники пытались убедиться, что гигантский шар не был бомбой, сообщает японская телекомпания NHK, которая опубликовала видео осмотра его полицией.

По словам официальных лиц, шар не является бомбой, но его происхождение до сих пор неизвестно.

Необычный шар, полый и песочного цвета, озадачил местных жителей и пользователей социальных сетей.

По данным NHK, шар был впервые замечен местным жителем. Правоохранительные органы закрыли пляж, поскольку они осмотрели и просвечивали объект рентгеном, посчитав его безопасным.

По словам местных властей, в ближайшее время он будет удален с пляжа.

Один местный житель сказал NHK, что он пришел на пляж для пробежки и был удивлен усиленным вниманием к шару. Мужчина утверждает, что шар был там уже в течение месяца.

В последние дни в заголовках газет появились подозрительные объекты, замеченные по всему миру, в основном это так называемые "шпионские шары" из Китая.

Хотя шар, появившийся на пляже в Японии, не является плавающим воздушным шаром, он появился во время повышенной обеспокоенности по поводу неопознанных объектов.

Китай и Япония также провели в среду переговоры по вопросам безопасности — первые за четыре года, сообщает BBC News.

Япония выразила Китаю обеспокоенность по поводу воздушных шаров, которые появились над Японией с 2019 года.