Землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло на границе Таджикистана с КНР

В четверг на территории Таджикистана были зафиксированы мощные подземные толчки.

Около 3:37 по московскому времени на территории Таджикистана в 82-ух километрах от китайского Синьцзяна было зарегистрировано землетрясений магнитудой в 7,3 баллов с очагом подземных толчков на глубине десяти километров. Известно, что землетрясений магнитудой в 2-3 балла было ощутимо в казахстанской Алма-Ате.

Также в СМИ сообщили, что трёх- и четырёхбалльные подземные толчки были зафиксированы на территории Ташкента в республике Узбекистан.