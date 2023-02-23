Саудовская Аравия раскрывает планы строительства небоскреба в форме куба размером с 20 Эмпайр Стейт Билдинг

Планы строительства небоскреба в форме куба в столице Саудовской Аравии обещают “ворота в другой мир”, дополненные новаторской голографической технологией.

Здание Мукааб спроектировано так, чтобы стать центром нового города в Эр-Рияде.

Как рассказывает CNN в подробном описании куба высотой 1312 футов, объявление о строительстве вызвало как волнение, так и скептицизм.

Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии, известный как Фонд государственных инвестиций (PIF), говорит, что Мукааб после завершения строительства станет “первым захватывающим местом” в мире.

Согласно PIF, его размеры 400 на 400 метров достаточно велики, чтобы вместить 20 зданий Эмпайр Стейт Билдинг.

Точная дата запуска небоскреба не установлена. Тем не менее, местные чиновники заявили, что более крупный проект New Murabba планируется завершить к 2030 году.