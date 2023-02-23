Украинские СМИ сообщили, что в Киевской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

В четверг днём, 23 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Киевской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога, но в столице Украины сирены не звучат.

Помимо прочего, в 11:48 в городе Никополь и Никопольской территориальной общине Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

На данный момент какой-либо информации о «прилётах» в регионах Украины, где звучит сирена воздушной тревоги, нет.