Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне работы воздушной тревоги и ПВО
2023-02-23 12:38
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве во время работы сигналов воздушной тревоги.
23 февраля пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины уведомила, что на территории Киева работает воздушная тревога, традиционно оповещающее население о необходимости срочно проследовать в ближайшие к дому укрытия из-за риска ракетной атаки со стороны России.
По данным Минцифры Украины, на фоне воздушной тревоги в Киеве произошла серия громких взрывов, которые случились во время работы систем противовоздушной обороны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей