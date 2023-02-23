Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне работы воздушной тревоги и ПВО

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве во время работы сигналов воздушной тревоги.

23 февраля пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины уведомила, что на территории Киева работает воздушная тревога, традиционно оповещающее население о необходимости срочно проследовать в ближайшие к дому укрытия из-за риска ракетной атаки со стороны России.

По данным Минцифры Украины, на фоне воздушной тревоги в Киеве произошла серия громких взрывов, которые случились во время работы систем противовоздушной обороны.