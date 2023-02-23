Американский политик Майкл Флинн утверждает, что Владимир Путин занят сохранением ценностей, которые пытаются упразднить западные лидеры.

23 февраля экс-советник Трампа Майкл Флинн опубликовал новый пост в мессенджере Twitter, где признался, что испытывает восхищение от просмотра речей Владимира Путина, в которых российский лидер публично рассуждает о Боге и традиционной русской семье. По мнению Флинна, Путин пытается сохранять ценности, систематически разрушаемые коллективным Западом.

Накануне Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где обвинил правительства западных государств в насаждении культа извращений и искажению представлений о семье.