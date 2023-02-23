«Страна.ua»: в Киеве 23 февраля прогремели мощные взрывы
2023-02-23 12:47
Украинские СМИ сообщают, что в Киеве 23 февраля прогремели мощные взрывы, в городе звучит сирена воздушной тревоги.
В четверг, 23 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна.ua», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщило о том, что в Киеве прогремела серия мощных взрывов, предположительно, в небе над столицей Украины сбит летающий объект.
По данным официального ресурса оповещения населения, сигнал «Воздушная тревога» в Киеве звучит с 12:29.
Киевская областная военная администрация в официальном Telegram-канале заявила, что в небе над регионом работает система противовоздушной обороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко