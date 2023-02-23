«Страна.ua»: в Киеве 23 февраля прогремели мощные взрывы

Украинские СМИ сообщают, что в Киеве 23 февраля прогремели мощные взрывы, в городе звучит сирена воздушной тревоги.

В четверг, 23 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна.ua», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщило о том, что в Киеве прогремела серия мощных взрывов, предположительно, в небе над столицей Украины сбит летающий объект.

По данным официального ресурса оповещения населения, сигнал «Воздушная тревога» в Киеве звучит с 12:29.

Киевская областная военная администрация в официальном Telegram-канале заявила, что в небе над регионом работает система противовоздушной обороны.