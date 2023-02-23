WP: попытки изолировать Россию провалились на фоне раскола Запада

Издание The Washington Post сообщило о неспособности западных стран изолировать Россию.

23 февраля журналисты американской газеты Washington Post утверждает, что Запад не смог изолировать Россию после начала спецоперации в Украине, поскольку Москва активизировала свои отношения с правительствами Китая, Ирана и Индии, нарастив объём торговли с последней. Также в WP напомнил, что глава МИД России Сергей Лавров недавно совершил турне по странам африканского континента.

В то же время украинский конфликт выявил серьёзные противоречия среди лидеров западных стран, не все из которых готовы поддерживать Киев в одинаковой степени, сообщили в Washington Post.