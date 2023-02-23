Федеральные агенты отстреливают диких коров в пустыне Нью-Мексико с вертолетов

В небе над пустыней Нью-Мексико федеральные агенты на вертолетах на этой неделе планируют начать охоту за десятками диких коров, которые, по словам официальных лиц, угрожают охраняемым землям и безопасности населения.

Второй год подряд владельцы ранчо подают судебные иски, направленные на то, чтобы остановить насилие. Ассоциация животноводов Нью-Мексико и Humane Farming Assn. добиваются судебного запрета на отстрел, заявив, что эта практика является «жестокой и бесчеловечной» и противоречит законам штата и федеральным законам.

«Дикий скот в дикой местности Хила ведет себя агрессивно по отношению к посетителям дикой природы, они пасутся круглый год и вытаптывают берега ручьев и родники, вызывая эрозию почв», — говорится в заявлении властей.

По данным Лесной службы США, с четверга по воскресенье агенты Министерства сельского хозяйства должны отстрелить 150 голов дикого скота.

В прошлом году Лесная служба сообщила, что уничтожила 65 голов крупного рогатого скота.