Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования с 11,5 до 11% годовых

Нацбанк Беларуси принял решение о снижении ставки рефинансирования с 1 марта текущего 2023 года с 11,5 до 11% годовых.

В четверг, 23 февраля 2023 года, пресс-служба Национального банка Республики Беларусь на официальном веб-сайте сообщила о том, что с 1 марта текущего года ставка рефинансирования снижается с 11,5 до 11% годовых, в то время как ставка по кредиту овернайт – с 12,5 до 12% годовых, в ставка по депозиту овернайт – с 10,5 до 10% годовых.

Отмечается, что данные решения о снижении ставки рефинансирования приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике.