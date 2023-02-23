Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 11% по решению Нацбанка

23 февраля Нацбанк Беларуси принял решение о понижении ставки рефинансирования.

Днём четверга Центральный национальный банк Республики Беларусь опубликовал пресс-релиз, согласно которому начиная с 1 марта текущего года в стране снижается процентная ставка рефинансирования.

Согласно тексту релиза, ставка рефинансирования снизится с 11,5 до 11 процентов годовых. В то же время ставка по кредиту овернайт упадёт с 12,5 до 12 процентов, а по депозиту овернайт - с 10,5 до 10 процентов годовых. В ведомстве пояснили, что решение Нацбанка вызвано замедлением инфляции в Беларуси.