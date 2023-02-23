Хакеры взломали радиостанции в Крыму, включив речь с угрозами Буданова

Украинские хакеры незаконно получили доступ к ряду крымских радиостанций, изменив программу эфира.

Издание "РИА Новости" уведомляет, что 23 февраля украинские хакерские группировки произвели взлом радиостанций "Вера" и "Спутник в Крыму" на территории некоторых городов крымского полуострова, включив запись речи лидера Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

По данным СМИ, во взломанной радиотрансляции Буданов обращается к жителям Крыма с угрозами. Известно, что радиостанции в Севастополе и Симферополе взломать не удалось.