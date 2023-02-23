Финляндия передаст Украине три немецких танка Leopard 2

Минобороны Финляндии сообщило, что Хельсинки передадут Киеву три немецких танка Leopard 2 в рамках оказания военной помощи.

23 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на Министерство обороны Финляндии, сообщило о том, что Хельсинки передадут Киеву три немецких танка Leopard 2 для обеспечения боеспособности Вооружённых сил Украины.

В финском оборонном ведомстве уточнили, что поставят на Украину три танка Leopard 2 в рамках 13-го пакета военной помощи киевскому режиму.

Ранее президент Финляндии Саули Нийнистё заявил, что Хельсинки передадут киевскому режиму «несколько танков».