Финляндия передаст Украине три немецких танка Leopard 2
2023-02-23 13:46
Минобороны Финляндии сообщило, что Хельсинки передадут Киеву три немецких танка Leopard 2 в рамках оказания военной помощи.
23 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на Министерство обороны Финляндии, сообщило о том, что Хельсинки передадут Киеву три немецких танка Leopard 2 для обеспечения боеспособности Вооружённых сил Украины.
В финском оборонном ведомстве уточнили, что поставят на Украину три танка Leopard 2 в рамках 13-го пакета военной помощи киевскому режиму.
Ранее президент Финляндии Саули Нийнистё заявил, что Хельсинки передадут киевскому режиму «несколько танков».
Опубликовано: Диана Мудреченко