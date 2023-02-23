Каналы Венеции пересыхают из-за погодных условий, влияющих на циклы приливов

Длительный период нетипично низких приливов привел к тому, что в древнем городе образовались маловодные и пересыхающие каналы.

Венеция давно известна своими постоянными наводнениями, но теперь она сталкивается с противоположной проблемой.

Длительный период нетипично низких приливов привел к тому, что в древнем городе образовались маловодные и пересыхающие каналы.

Многие из его водных путей недоступны для знаменитых гондол и других лодок, курсирующих по каналам.

Проблемы с водой в Венеции списывают на погодные условия с высоким давлением, которые уже несколько недель держатся над Западной Европой.

Между тем экологические организации предупреждают, что этой зимой в Альпах выпало меньше половины обычного количества снега.

Из-за этого Италия может столкнуться с очередным летом пересыхания рек.

Итальянская экологическая ассоциация Legambiente забила тревогу ранее на этой неделе.

Ученые предупредили, что в настоящее время в итальянских Альпах выпало примерно на 53% меньше снега, чем в среднем за последние 10 лет.

Это вызывает беспокойство, поскольку снег является важным источником воды весной и летом.

Тающий снег течет вниз по течению и помогает обеспечить водоснабжение в месяцы, когда оно наиболее необходимо.

Альпийский снег является самым важным запасом воды в Италии.

Талая вода питает бассейн реки По, которая протекает через самый густонаселенный регион Италии, а также наиболее продуктивный в сельскохозяйственном отношении.

По, самая длинная река Италии, протекает от Альп на северо-западе до Адриатического моря.

В настоящее время в ней на 61% меньше воды, чем обычно в это время года. По всей стране дефицит снега составляет около 45%.

Уже более двух недель антициклонная погодная система по всей Западной Европе обеспечивает умеренные температуры, более типичные для поздней весны, чем для середины февраля.

Венеция хорошо известна своими регулярными наводнениями, называемыми "аква альта", или паводками, вызванными приливами и отливами.

Сильные наводнения могут полностью затопить предприятия, дома и дорожки на первом этаже, что делает невозможным пройтись по переулкам города.

Из-за наводнения уровень воды может стать даже слишком высоким, не давая лодкам проходить под мостами.

Но те же самые приливные изменения могут также вызвать "acqua bassa", или низкую воду, как сейчас.

Ученые-экологи предупреждают, что изменение климата усугубило как приливы, так и отливы.

Экстремальный отлив также может нанести серьезный ущерб.

Город поддерживают миллионы деревянных и кирпичных опор, которые, пока они остаются покрытыми водой, защищены от коррозионной силы кислорода.

Экстремальные маловодные явления разрушают эту защиту и могут привести к серьезным повреждениям конструкций.

На следующей неделе в Венеции и окрестностях прогнозируется, наконец, некоторое количество крайне необходимых осадков.