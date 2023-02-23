Панайотопулос: Греция не намерена передавать Украине ЗРК С-300
2023-02-23 14:03
Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Афины не намерены передавать Киеву ЗРК С-300, невзирая на просьбы со стороны США.
23 февраля глава Министерства национальной обороны Греческой Республики Николаос Панайотопулос в интервью ERT исключил возможность поставки Грецией на Украину зенитных ракетных комплексов С-300.
Панайотопулос также отметил, что Афины, невзирая на просьбы Вашингтона, не передадут Киеву ЗРК С-300 исходя из того, что это ослабило бы оборону Греции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья Гончарова
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