Панайотопулос: Греция не намерена передавать Украине ЗРК С-300

Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Афины не намерены передавать Киеву ЗРК С-300, невзирая на просьбы со стороны США.

23 февраля глава Министерства национальной обороны Греческой Республики Николаос Панайотопулос в интервью ERT исключил возможность поставки Грецией на Украину зенитных ракетных комплексов С-300.

Панайотопулос также отметил, что Афины, невзирая на просьбы Вашингтона, не передадут Киеву ЗРК С-300 исходя из того, что это ослабило бы оборону Греции.