Самоубийство розововолосой китаянки спровоцировало кампанию по борьбе с киберзапугиванием
23-летняя Чжэн Линхуа стала жертвой киберзапугивания в июле 2022 года после того, как опубликовала свои фотографии и видео в социальных сетях.
23-летняя Чжэн Линхуа стала жертвой киберзапугивания в июле 2022 года после того, как опубликовала фотографии и видео.
На них девушка с гордостью делится своим письмом о приеме в аспирантуру со своим прикованным к постели дедушкой, который был госпитализирован в течение девяти месяцев.
В комментариях к ее видео, размещенным на китайских платформах социальных сетей, таких как Douyin, Weibo и Xiaohongshu, киберзапугиватели высмеивали ее из-за ее окрашенных розовых волос.
Хулиганы, связавшие ее розовые волосы с проституцией, назвали Чжэн “девушкой из ночного клуба”.
Некоторые интернет-пользователи также распространяют слухи, предполагающие романтические отношения между ней и ее дедушкой.
Хотя Чжэн изначально отреагировала позитивно, в июле прошлого года у нее диагностировали депрессию.
Девушка страдала от расстройств сна и питания. Хотя поначалу ей удалось оправиться от депрессии, три месяца спустя случился рецидив.
23 января Чжэн покончила с собой после шестимесячной борьбы с киберзапугивателями.
Чжэн с нетерпением ждал поступления в аспирантуру Восточно-Китайского педагогического университета. Она мечтала стать учителем музыки.
После ее смерти в Интернете появилась кампания под названием “PinkUp” по борьбе с киберзапугиванием в Китае.
Сообщается, что онлайн-пользователь, который начал кампанию, попросил людей из солидарности покрасить волосы в розовый цвет.
Инцидент также побудил других пользователей социальных сетей призвать к совершенствованию законодательства для борьбы с киберзапугиванием и наказания за него.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья Гончарова
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