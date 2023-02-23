Самоубийство розововолосой китаянки спровоцировало кампанию по борьбе с киберзапугиванием

23-летняя Чжэн Линхуа стала жертвой киберзапугивания в июле 2022 года после того, как опубликовала свои фотографии и видео в социальных сетях.

23-летняя Чжэн Линхуа стала жертвой киберзапугивания в июле 2022 года после того, как опубликовала фотографии и видео.

На них девушка с гордостью делится своим письмом о приеме в аспирантуру со своим прикованным к постели дедушкой, который был госпитализирован в течение девяти месяцев.

В комментариях к ее видео, размещенным на китайских платформах социальных сетей, таких как Douyin, Weibo и Xiaohongshu, киберзапугиватели высмеивали ее из-за ее окрашенных розовых волос.

Хулиганы, связавшие ее розовые волосы с проституцией, назвали Чжэн “девушкой из ночного клуба”.

Некоторые интернет-пользователи также распространяют слухи, предполагающие романтические отношения между ней и ее дедушкой.

Хотя Чжэн изначально отреагировала позитивно, в июле прошлого года у нее диагностировали депрессию.

Девушка страдала от расстройств сна и питания. Хотя поначалу ей удалось оправиться от депрессии, три месяца спустя случился рецидив.

23 января Чжэн покончила с собой после шестимесячной борьбы с киберзапугивателями.

Чжэн с нетерпением ждал поступления в аспирантуру Восточно-Китайского педагогического университета. Она мечтала стать учителем музыки.

После ее смерти в Интернете появилась кампания под названием “PinkUp” по борьбе с киберзапугиванием в Китае.

Сообщается, что онлайн-пользователь, который начал кампанию, попросил людей из солидарности покрасить волосы в розовый цвет.

Инцидент также побудил других пользователей социальных сетей призвать к совершенствованию законодательства для борьбы с киберзапугиванием и наказания за него.