МО РФ: средства ПВО России сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в Херсонской области

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО России в ходе СВО сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в Херсонской области.

23 февраля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что российские средства противовоздушной обороны сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в окрестностях села Кизомыс Херсонской области.

Конашенков добавил, что за минувшие сутки специальной военной операции России на Украине российской стороной также ликвидировано 9 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кармазиновка, Приволье, Рубежное, Пшеничное Луганской Народной Республики, Егоровка, Первомайское, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, города Пологи Запорожской области и села Жовтневое Харьковской области.