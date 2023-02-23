Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что армия Польши не сможет выдержать и трёх месяцев обычных боёв с российскими войсками.

23 февраля отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью изданию Mysl Polska сделал неутешительный прогноз для Польши, заявив, что она не является военной державой и не может противостоять России.

«Есть ли в Польше большая профессиональная армия? Нет. Число погибших необученных солдат в возможном конфликте будет огромным. Готовилась ли Польша к таким операциям? Нет. Польша не оснащена, не обучена и не подготовлена ​​к столкновению», — сказал американский экс-разведчик.

Риттер выразил свою уверенность в том, что армия Польши неминуемо исчезнет с лица земли после трёх месяцев обычных боев с подразделениями Вооружённых сил Российской Федерации под открытым небом.