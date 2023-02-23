Риттер: армия Польши не выдержит и трёх месяцев боёв с российскими войсками
Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что армия Польши не сможет выдержать и трёх месяцев обычных боёв с российскими войсками.
23 февраля отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью изданию Mysl Polska сделал неутешительный прогноз для Польши, заявив, что она не является военной державой и не может противостоять России.
«Есть ли в Польше большая профессиональная армия? Нет. Число погибших необученных солдат в возможном конфликте будет огромным. Готовилась ли Польша к таким операциям? Нет. Польша не оснащена, не обучена и не подготовлена к столкновению», — сказал американский экс-разведчик.
Риттер выразил свою уверенность в том, что армия Польши неминуемо исчезнет с лица земли после трёх месяцев обычных боев с подразделениями Вооружённых сил Российской Федерации под открытым небом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья Гончарова
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