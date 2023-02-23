Лукашенко: мирная речь Си Цзиньпина по Украине будет иметь последствия

Александр Лукашенко прокомментировал намерение Си Цзиньпина выступить с мирной речью по украинскому конфликту.

23 февраля Александр Лукашенко дал интервью китайским журналистам, где публично заявил, что сегодня или завтра глава КНР Си Цзиньпин выступит с мирной речью по конфликту в Украине, призвав все его стороны к прекращению огня.

Лукашенко подчеркнул, что Китай является миролюбивой нацией, и высказывание главного должностного лица страны об украинском кризисе говорит о нацеленности администрации Пекина не преодоление разногласий между Киевом и Москвой.

Также Александр Лукашенко выразил уверенность, что произнесённая Си Цзиньпином речь будет иметь последствия, в том числе для тех государств, которые её проигнорируют.