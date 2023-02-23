Лукашенко посоветовал Западу прислушаться к речи Си Цзиньпина по Украине

Александр Лукашенко призвал западных лидеров не игнорировать позицию Китая по российско-украинскому кризису.

Днём четверга Александр Лукашенко побеседовал с журналистами из Китая, где заявил, что 23 или 24 февраля китайский национальный лидер Си Цзиньпин выступит с публичной речью по сложившейся ситуации в Украине, предложив план возможных путей завершения боевых действий в регионе за авторством Пекина.

По мнению Лукашенко, глава государств Запада и администрации Киева необходимо учесть все аспекты речи Си Цзиньпина, прислушавшись к ней.