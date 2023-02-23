В США поколение Z является движущей силой среди взрослых, идентифицирующих себя как ЛГБТК

Согласно опросу 7,2% взрослых в США идентифицируют себя как ЛГБТК, а молодое поколение, особенно те, кому 25 лет и младше, лидируют в этом рейтинге.

Данные опроса Gallup за 2022 год демонстрирутю, что число взрослых в США, идентифицировавших себя как ЛГБТК, более чем удвоилось за десятилетие.

В 2012 году Gallup обнаружил, что 3,5% взрослых в США заявили, что они ЛГБТК. Это число выросло до 7,1% в 2021 году.

Что еще показывают результаты опроса?

Для поколения Z – те, кто родился с 1997 по 2004 год – 19,7% идентифицировали себя как ЛГБТК в опросе, который был основан на агрегированных данных 10 000 человек.

Среди миллениалов – тех, кто родился с 1981 по 1996 год – 11,2% идентифицировали себя как ЛГБТК.

Для сравнения, 3,3% поколения X идентифицировали себя как ЛГБТК в 2022 году; для бэби-бумеров это значение равняется 2,7%.

Кэти Ренна, директор по коммуникациям Национальной целевой группы по ЛГБТК, говорит, что результаты опроса отражают реальность.

Молодые люди ЛГБТК продолжают прокладывать тропы.

То, кем мы являемся, глубоко укоренилось в нас. Молодые люди, выросшие в культуре, которая, наконец, смогла сказать им, что они не одиноки, что они прекрасны и совершенны такими, какие они есть, никогда не повернут назад.

Число взрослых, которые заявили, что они бисексуалы, также было выше в более молодых поколениях.

Согласно опросу, около двух третей представителей ЛГБТК-поколения Z и 62% представителей ЛГБТК-миллениалов идентифицировали себя как бисексуалы.

Более половины, 58,2%, взрослых ЛГБТК, идентифицированных как бисексуалы в опросе.

Гэллап впервые зафиксировал предпочтительную идентичность тех, кто указал, что они не являются лесбиянками, геями, бисексуалами или трансгендерами.

От 1% до 2% взрослых ЛГБТК идентифицировали себя как квир, пансексуал или асексуал.

Опрос проводился в сложное для сообщества ЛГБТК время.

На прошлой неделе Правозащитная кампания заявила, что отслеживает 340 законопроектов против ЛГБТК, внесенных в государственные органы в этом году.

По словам HRC, около 150 из них ограничат права трансгендерных людей, большинство законодательных актов было направленно на транс-сообщество за один год.

Многие законопроекты затрагивают молодых людей, от доступа к гендерно-подтверждающему медицинскому обслуживанию до использования ванных комнат и других школьных помещений, которые соответствуют гендерной идентичности.

Как считает Кэти Ренна, количество молодых людей, идентифицирующих себя как ЛГБТК, являются "свидетельством мужества и стойкости нашей молодежи и наследием многих, кто работал над созданием мира, который был бы более честным, открытым, любящим и принимающим ЛГБТК".