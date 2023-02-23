В СМИ разместили список артистов, выступающих в поддержку спецоперации

Представителями СМИ в Сети размещен список имен известных личностей, выступающих за проведение СВО.

Большая часть известных личностей не боится озвучивать свою позицию относительно действий российских властей в Украине.

Представителями СМИ был опубликован список знаменитостей, поддерживающих проведение спецоперации и оказывающих помощь ВС РФ и мирному населению Донбасса.

С 2014 года с благотворительными концертами в ЛНР и ДНР выступают такие исполнители, как Денис Майданов, Юта и Юлия Чичерина.

К ним присоединились после запуска СВО Александр Маршал, Сергей Галанин, Вика Цыганова, Виктория Тарасова, SHAMAN, Яна Поплавская, Оскар Кучера и многие другие не менее известные артисты.